Bundesrat im Dilemma – Ukraine sucht verzweifelt nach Munition – nun klopft Berlin erneut in Bern an Deutschland bittet darum, Schweizer Panzer-Geschosse an die Ukraine liefern zu dürfen. Kiew argumentiert, dass diese für den Schutz von Getreideexporten nötig sind. Kann das den Bundesrat überzeugen? Markus Häfliger Charlotte Walser

Fast keine Munition mehr: 30 solche Fliegerabwehr­panzer vom Typ Gepard sind mittlerweile in der Ukraine im Einsatz. Das Bild stammt noch von einem deutschen Truppenübungsplatz. Foto: AFP

Die Absage aus Bern schien definitiv. Anfang Juni hat der Bundesrat entschieden, der deutschen Regierung die Wiederausfuhr von Schweizer Flugabwehrmunition an die Ukraine zu untersagen. Es ging um 35-Millimeter-Geschosse, die Schweizer Rüstungsfirmen schon vor Jahrzehnten an die deutsche Bundeswehr geliefert hatten. Deutschland wollte die alten Munitionsbestände an die Ukraine weitergeben – zusammen mit alten Fliegerabwehrpanzern vom Typ Gepard.