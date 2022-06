Kunst für Frieden in Aadorf – Ukrainische Malerin organisiert Benefiz-Ausstellung Der Erlös aus der zweitägigen Ausstellung mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern soll einem Hilfsprojekt in der Ukraine zugutekommen. Nicole Döbeli

Galya Stauffacher mit ukrainischen Wurzeln hat sich auf sakrale Geometrie mit Glow-Effekt spezialisiert. Foto: PD

Galya Stauffacher ist eine Künstlerin mit ukrainischen Wurzeln, die mittlerweile in Guntershausen zu Hause ist. Seit Kriegsbeginn ist sie als Dolmetscherin für Geflüchtete in der Gemeinde tätig und unterstützt verschiedene Hilfsprojekte. «Der Krieg dauert leider nun schon viel zu lange, und die Situation, vor allem in den zerstörten Gebieten, wird immer prekärer», schreibt Stauffacher in einer Mitteilung. Hilfe sei weiterhin nötig, auch wenn viele Helfende bereits erschöpft seien. Sie hat sich deshalb entschlossen, selbst einen Anlass auf die Beine zu stellen, um Geld zu sammeln.



Mit Unterstützung der Gemeinde Aadorf und regionaler Künstler organisiert Stauffacher am 17. und 18. Juni 2022 im Hänkiturm eine Ausstellung. Es werden Kunstwerke verschiedener Künstler aus und um Aadorf präsentiert, die käuflich erworben werden können. Vertreten sind: Armin Meier, Ester Toedtli, Björn Bless, Colette Prautois, Fabian Zwicker und Galya Stauffacher selbst, die sich sakraler Geometrie verschrieben hat und ihren Bildern einen sogenannten Glow-Effekt verleiht.

Zudem wird es Gesangsdarbietungen eines kleinen ukrainischen Chors, Versteigerungen besonderer Einzelstücke, Livepianomusik von Martina Frank und einen Apéro, zubereitet von Ukrainerinnen und Ukrainern, geben. Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus beiden Ausstellungstagen kommt einem kleinen privaten Hilfsprojekt zugute, welches ältere und geschwächte Menschen rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Lebensmitteln und Medizin versorgt.



Nicole Döbeli

