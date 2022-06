Im Restaurant Rübis&Stübis – Ukrainische Volkssängerin gibt in Flaach ein Benefizkonzert Sängerin Navka ist in Deutschland mit ihrem Programm «Die Ukraine in Liedern» unterwegs. Nun gibt sie auch in der Schweiz ein Konzert. Nicole Döbeli

Navka ist mit ihren Söhnen vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Foto: PD

Am Samstagabend findet in Flaach ein Benefizkonzert der Sängerin Navka statt. Die Ukrainerin ist aufgrund des Krieges mit ihren Söhnen nach Deutschland geflohen und hat dort ihr eigenes Programm «Die Ukraine in Liedern» gestartet. Sie singt hauptsächlich Volkslieder, die sie teilweise selbst schreibt. Als Solistin ist sie bereits in mehreren deutschen Städten an Charity-Konzerten aufgetreten und durfte beim Fussball-Benefizspiel DFB-Allstars gegen das Team Hamburg Ende Mai mit ihren Söhnen die ukrainische Hymne singen.

Das Benefizkonzert findet im Restaurant Rübis&Stübis mit kulinarischer und technischer Unterstützung des Events durch die Gastgeber Armando und Monica Campos und ihrem Team statt. Der Eintritt ist frei; Essen und Getränke bezahlen die Gäste separat. Die Spendeneinnahmen des Konzertabends gehen an humanitäre Hilfe an der ukrainischen Front.

Zustande kommt der Anlass über Ralf Hahn aus der Ukraine, der seit mehreren Jahren am Bungerthof in Berg am Irchel arbeitet. Der Hof ist seit Frühling 2022 in die gemeinnützige Stiftung Chloster3 integriert, welche seit Kriegsausbruch Hilfsaktionen organisiert. Zusammen mit dem ukrainischen Arzt Taras Rudyy aus Andelfingen, der Sängerin Navka persönlich kennt, entstand die Idee eines Konzerts in der Region.

Nicole Döbeli leitet das Ressort Region Winterthur und schreibt über Polit-, Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen. Sie hat Kommunikation studiert und arbeitet seit 2013 im Journalismus. Mehr Infos @NicoleDoebeli

