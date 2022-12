Ukrainer in Winterthur – Ukrainischer Chor übt für die orthodoxe Weihnacht Für ihr Weihnachtskonzert im Januar sucht der ukrainische Chor Perespiv in Winterthur noch Stimmen. Auch Schweizer sind willkommen. Deborah von Wartburg

Sviatoslava Luchenko will mit ihrem Chor trotz Krieg etwas Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Foto: Enzo Lopardo

«Die zweite Stimme macht dieses Lied aus», sagt Chorleiterin Sviatoslava Luchenko, die in einem knallroten Pullover am Flügel sitzt. Acht Frauen und ein Mann stimmen ein ukrainisches Weihnachtslied an. Konzentriert schauen sie zwischen ihrem Notenzettel und der Chorleiterin hin und her. Es ist Samstagmorgen, und der ukrainische Chor Perespiv hat seine vierte Probe im Pfarreizentrum der katholischen Kirche St. Laurentius in Wülflingen.