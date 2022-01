Wahlen in Weisslingen – Um Conzetts Nachfolge wird gekämpft In Weisslingen kandidieren ein bisheriger Gemeinderat und ein Rechnungsprüfer für das Gemeindepräsidium. Heinz Zürcher

Gemeindepräsident Andrea Conzett (Wisliger Forum) tritt Ende März nicht mehr an. Foto: Marc Dahinden

In zwei Behörden von Weisslingen stehen grosse Veränderungen bevor. Sowohl im Gemeinderat als auch in der Rechnungsprüfungskommission (RPK) treten einige Mitglieder nicht mehr zu den Erneuerungswahlen vom 27. März an. In der fünfköpfigen RPK will einzig Hans Rudolf Arter (SVP) eine weitere Legislatur anhängen. Im Gemeinderat hören René Werren (SVP) und Gemeindepräsident Andrea Conzett (Wisliger Forum) auf.