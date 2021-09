Siegerteam findet 148 Arten – Um die Wette Vögel beobachten und zählen: Bird Race bricht Rekorde Über 200 Personen in 59 Teams suchten am Wochenende in der Schweiz nach möglichst vielen Vogelarten. Unterwegs waren sie nur mit ÖV, Velos oder zu Fuss.

59 Teams waren am Bird Race während 24 Stunden gefordert: Sie versuchten möglichst viele Vogelarten zu finden – von den Bergen bis zu den grossen Seen. Foto: zvg

Um die Wette haben über 200 Vogelfreundinnen und -freunde am Wochenende in der Schweiz Vögel beobachtet und gezählt. Das diesjährige Bird Race hat nach Angaben von BirdLife Schweiz gleich mehrere Rekorde geknackt.

59 Teams, so viele wie noch nie, gingen am vergangenen Freitagabend an den Start zum 24-stündigen Wettkampf, wie BirdLife am Sonntag mitteilte. Die zwei besten Gruppen fanden 148 respektive 147 Arten. Beide übertrafen damit den Rekord von 144 Arten von 2020. Insgesamt sieben Teams kamen auf über 130 Arten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Zu den Highlights des Bird Race gehörte ein Odinshühnchen – der Vogel gilt laut Mitteilung von BirdLife als sehr seltener Gast aus dem Norden. Gesichtet wurde das Hühnchen von gleich mehreren Teams am Klingnauer Stausee im Kanton Aargau.

Auf der Suche nach Vogelarten schwärmten die Ornithologinnen und Ornithologen aus in die Berge, an Seen oder auch ins Mittelland. Fortbewegen durften sie sich nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Velos oder zu Fuss.

SDA/anf

Fehler gefunden?Jetzt melden.