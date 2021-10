Serie: Was isst Zürich (4/4) – Um Mitternacht noch schnell auf den Markt Dank neuen Angeboten kann sich die Stadtbevölkerung rund um die Uhr mit frischen Produkten verpflegen. Oder gar direkt beim Bauern Gemüse ernten helfen. Ev Manz , Susanne Anderegg

Marktstände wie auf dem Land – aber mitten im Shop-Ville in Zürich. Foto: Urs Jaudas

Sie haben noch nie bei Rüedu eingekauft? Vom Laden Pot gehört oder bei Solawi mitgearbeitet?

Geht es nach der Stadt Zürich, sollten der Bevölkerung Angebote wie diese künftig so geläufig sein wie Migros und Coop. Sie will solche Pionierprojekte der lokalen und gesunden Versorgung – mitten im Quartier und rund um die Uhr zugänglich – künftig fördern und so zur Nachhaltigkeit beitragen. Die Stadt könnte sich nämlich, so belegt es die kürzlich erschienene Studie «Was isst Zürich?», knapp zur Hälfte mit nachhaltigen Lebensmitteln aus der Region verpflegen.