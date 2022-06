Lebenskosten in Winterthur – Um wieviel erhöht Stadtwerk die Stromtarife? Im August passt der Stadtrat die Stromtarife an. Sie dürften steigen. Die Frage ist, wie stark. Till Hirsekorn



Um 20 Prozent könnten 2023 auch in Winterthur die Strompreise steigen. Foto: Marc Dahinden