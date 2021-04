Turnfest in Rickenbach abgesagt – «Umso grösser ist die Enttäuschung» Die Regionalmeisterschaften der Turnenden aus Winterthur und Umgebung finden nicht statt. Das OK hatte bis zuletzt auf eine Durchführung gehofft. Jonas Gabrieli

Lange war die Austragung der Regionalmeisterschaften in der Schwebe, nun ist das Turnfest definitiv abgesagt: Die Männer des TV Wülflingen präsentieren ihre Barrenübung an den Regionalmeisterschaften 2017. Foto: Madeleine Schoder

Die Turnerfamilie muss sich weiterhin in Geduld üben. Die Regionalmeisterschaften (RMS) der Region Winterthur und Umgebung, die Anfang Juni in Rickenbach hätten stattfinden sollen, sind definitiv abgesagt. Dies teilt der Zürcher Turnverband in einer Medienmitteilung mit. Ebenfalls abgesagt ist das Regionalturnfest im Embrachertal.

In Rickenbach plante in den vergangenen zwei Jahren ein rund 50-köpfiges Organisationskomitee das Turnfest, das zeitgleich mit dem 100-Jahr-Jubiläum des lokalen Turnvereins gefeiert worden wäre. Über 3000 Turnerinnen und Turner hatten sich angemeldet. Noch im Dezember hoffte der OK-Vorstand, zumindest die Wettkämpfe ohne Festbetrieb durchführen zu können.

Stetig die Planung angepasst

«Jetzt zwingen uns Covid-19 mit steigenden Fallzahlen und die nachvollziehbare Zurückhaltung von Behörden und Verbänden hinsichtlich Massnahmenlockerungen, die RMS 2021 abzusagen», schreibt das OK auf der Website des Rickenbacher Turnfests.

RMS-OK-Präsident Martin Hofmann. Foto: Madeleine Schoder

In der Mitteilung des Turnverbands sagt OK-Präsident Martin Hofmann zur stetig angepassten Planung: «Alle Extrarunden haben wir gerne gedreht, um faire Wettkämpfe, sichere Wettkampfanlagen und nachhaltige Schutzmassnahmen zur Verfügung zu stellen.» Die beachtliche Anzahl Anmeldungen habe ihre Arbeit zusätzlich bestärkt und das grosse Interesse der Turnenden klar aufgezeigt. «Umso grösser ist nun unsere Enttäuschung», sagt Hofmann.

Grössere Verletzungsgefahr

Das OK begründet die Absage auf seiner Website mit der fehlenden Planungssicherheit: «Anstehende finanzielle Ausgaben und insbesondere auch unser gesunder Respekt vor einer hundertprozentigen Sicherstellung des Gesundheitsschutzes aller Beteiligten haben uns dazu veranlasst, diesen schweren und doch notwendigen Entscheid zu fällen.» Denn die erwachsenen Turnerinnen und Turner dürfen seit geraumer Zeit nicht mehr trainieren, wie sie es für eine Wettkampfvorbereitung müssten, die Verletzungsgefahr wäre entsprechend grösser.

Gemäss Website des Schweizerischen Turnverbands sind sämtliche Turnfeste 2021 abgesagt oder auf ein anderes Jahr verschoben worden. Einzig Wettkämpfe für Jugendliche sowie Einzelwettkämpfe am Appenzeller Kantonalturnfest sollen dieses Jahr durchgeführt werden.

Bereits die RMS 2020 in Neftenbach waren abgesagt worden. Damals, weil der Bundesrat Grossanlässe während des Sommers verboten hatte. Die letzten RMS der Region Winterthur fanden 2019 in Trüllikon statt.

Bisher nicht abgesagt ist der sogenannte Spartacus-Run, ein Hindernislauf, der Ende Mai auf dem Gelände des nun abgesagten Rickenbacher Turnfests durchgeführt werden soll. Auf Anfrage sagt Sprecher Simon von Allmen: «Wir haben die Hoffnung auf die Durchführung noch nicht begraben.» Sie bräuchten für diesen Anlass etwas weniger Vorlaufzeit als für ein ganzes Turnfest. «Vieles hängt natürlich auch von den nächsten Kommunikationen des Bundesrates ab.»

