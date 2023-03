ETH-Studie zu «Mohren»-Fantasien – Umstrittene Beschriftung an zwei Zürcher Altstadthäusern ist nicht alt Die Inschrift «Mohrenkopf» abdecken oder erklären? Diese Diskussion beschäftigt die Stadt im Zusammenhang mit Liegenschaften im Niederdorf. Eine Studie liefert nun Hintergründe. Hélène Arnet UPDATE FOLGT

Einer der Hausnamen, welche die Stadt abdecken will: Neumarkt 13. Foto: Sabina Bobst

Seit zwei Jahren läuft in der Stadt Zürich eine zuweilen hitzig geführte Debatte über den Umgang mit zwei Häuserinschriften im Niederdorf: Am Neumarkt 13 ist der Schriftzug «Zum Mohrenkopf» in Stein gemeisselt, an der Niederdorfstrasse 29 «Zum Mohrentanz».