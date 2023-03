Nach Kritik in Seuzach – Umstrittene Immobilienfirma lässt Oberwis-Kauf platzen Die Horlacher Immobilien AG zieht sich «mit grosser Enttäuschung» vom Kauf des Zentrums Oberwis zurück. Fabienne Grimm

Die Horlacher Immobilien AG will das Zentrum Oberwis nun doch nicht kaufen. Foto: Madeleine Schoder

Am Montagabend teilte die reformierte Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal noch mit, dass sie den Verkauf des Zentrums Oberwis an die Horlacher Immobilien AG nochmals überprüfen wolle. Dies, weil von verschiedenen Seiten Zweifel an der Seriosität der Käuferin geäussert worden sind. Nun ist bekannt: Die Horlacher Immobilien AG tritt vom vereinbarten Kaufvertrag zurück – «mit grosser Enttäuschung». Dies geht aus einer E-Mail von Verwaltungsmitglied Blerim Bosshart hervor, die dieser Redaktion vorliegt.