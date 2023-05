Esoterik-Kongress im Volkshaus – Umstrittener Redner darf nicht in Zürich auftreten Die Esoterik-Veranstaltung von Ende Mai wird heftig kritisiert. Ein Teilnehmer wurde nun wieder ausgeladen. Weil Protestaktionen angekündigt wurden, hat der Veranstalter die Polizei eingeschaltet.

Hier findet der umstrittene Kongress statt: Das Volkshaus am Helvetiaplatz in Zürich. Foto: Michael Scherrer

Die «Vision des Guten» erntet Kritik, und das weit vor Beginn des Kongresses. Das anonyme Kollektiv mit dem Namen Reclaim Volkshaus sammelt bereits seit Wochen Unterschriften gegen die Esoterik-Veranstaltung, die vom 27. bis zum 28. Mai im Zürcher Volkshaus stattfinden soll. Bis heute haben mehr als 3000 Personen die Petition «Keine Bühne für Antisemit:innen, kein Geschäft mit braunen Esoteriker:innen» unterzeichnet.

Das Volkshaus hält zwar nach wie vor an der Durchführung des Kongresses fest. Wie Kaspar Bütikofer, Präsident des Volkshaus-Stiftungsrats, gegenüber der NZZ mitteilt, wolle man aber als Folge auf die Kritik das Leitbild überdenken und allenfalls anpassen. Das soll voraussichtlich nach den Sommerferien geschehen.

Ricardo Leppe wurde wieder ausgeladen

Ausserdem habe man mit den Veranstaltern der «Vision des Guten» vereinbart, Ricardo Leppe als Redner auszuladen. Zu diesem Entscheid sei die Betriebskommission des Volkshauses gekommen, nachdem sie sich mit den Fachstellen für religiöse und weltanschauliche Bewegungen Relinfo und Infosekta ausgetauscht hatte.

Laut Relinfo-Leiter Georg Schmid wäre Leppe die problematischste Figur gewesen, die an der Veranstaltung teilgenommen hätte. «Er passt nicht zum Leitbild des Volkshauses, da er die Anastasia-Buchreihe empfiehlt», sagt Schmid.

Der Anastasia-Bewegung wird von Kritikern Antisemitismus und Rassismus vorgeworfen sowie das Propagieren problematischer Heilmethoden. Der Österreicher Leppe bezeichnet sich selbst als Zauberer und Gedächtnistrainer und unterstützt gemäss NZZ als selbst ernannter Bildungsexperte fragwürdiger Schulprojekte.

Kongress unter Polizeischutz

Der Veranstalter des Esoterik-Kongresses, eine Organisation namens die Quelle, gibt gegenüber der NZZ bekannt, nichts von antisemitischen oder rassisch-völkischen Vorwürfen gegenüber Leppe gewusst zu haben. Man habe dem Wunsch des Volkshauses aber entsprochen, den Referenten auszuladen.

Wegen der Drohungen gegen den Kongress steht der Veranstalter nun in Kontakt mit der Stadtpolizei und einer Sicherheitsfirma. Denn das linke Kollektiv Reclaim Volkshaus ruft am Dienstag im Netz zu einer Störungsaktion auf. «Dass eine solche Veranstaltung an einem so symbolträchtigen Ort stattfinden kann, ist eine Sauerei», schreiben sie dazu.

Dem Kollektiv ist nebst Leppe auch der Auftritt der Toggenburger «Esoterik-Influencerin» Christina von Dreien ein Dorn im Auge. Sie vertritt unter anderem die Theorie, dass intelligente Dinosaurier in unterirdischen Höhlensystemen leben.

Kritisiert wird zudem die Teilnahme des umstrittenen Schweizer Historikers Daniele Ganser am Kongress, der mit seiner Impfskepsis im Lager der Massnahmenkritiker zum Star wurde und russische Kriegsverbrechen in der Ukraine anzweifelt.

