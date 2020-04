Selbstverantwortung in der Corona-Krise – Umstrittener Sonderweg in Schweden Ob die weitgehend freiwilligen Massnahmen der Selbstisolation fruchten, während Geschäfte, Restaurants und Schulen weitgehend geöffnet bleiben, weiss derzeit keiner. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Selbst gewählte Distanz in Stockholm am vergangenen Wochenende. Foto: Fredrik Sandberg (Reuters)

Tag für Tag um 14 Uhr verkündet Anders Tegnell sein Mantra: «Wir sind vorsichtig optimistisch.» Vielleicht muss man den Satz in dieser sonoren Stimme hören und den Mann sehen, wie er dasteht: mal in verwaschenen Jeans, mal in zerknitterten Chinos, dazu meist ein Strickpulli und das Haar ausgefranst. Gelassen pariert er die Anwürfe seiner Kritiker, auch den von Donald Trump, der Schweden schon auf dem Weg in Richtung Corona-Hölle sieht: «Ich denke, Schweden geht es gut», brummte Tegnell.

Der 63-jährige Anders Tegnell ist Schwedens Staatsepidemiologe, und weil das schwedische System den Experten der Bürokratie viel Macht einräumt, sind es die Gesundheitsbehörde und vorneweg Tegnell, die in diesen Tagen das Land führen. Ministerpräsident Stefan Löfven und der Rest der Nation trotten den Empfehlungen brav hinterher. Es ist um den nüchternen Beamten Tegnell sogar ein leicht hysterischer Kult entstanden, mit Tegnell-T-Shirts, Rappern, die ihn besingen als den Typen, der «diese fiese Kurve abflacht», und Facebook-Fangruppen.

Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell während seiner täglichen Pressekonferenz. Foto: Jonas Ekstromer (Reuters)

Angst vor nationaler Katastrophe

Den meisten Schweden gefällt an Tegnell, dass in diesen Zeiten einer anführt, der sich der Wissenschaft verschrieben hat und nicht der Politik, einer, der seine Frisur im Moment so wenig im Zaum hat wie sie selbst.

Doch es gibt auch Schweden, oft Wissenschaftler wie Tegnell, die finden, sein Kurs führe die Nation «in die Katastrophe». Deshalb betitelte die Zeitung «Svenska Dagbladet» ihr Tegnell-Porträt mit der Zeile: «Der Staatsepidemiologe, der Schweden spaltet». Dennoch: Drei von vier Schweden stehen hinter Tegnells Kurs.

Das ist deshalb spannend, weil Schweden oft das Gegenteil von dem macht, was der Rest von Europa macht. Der ganze Norden machte dicht: Dänemark, Norwegen, Finnland. Einzig Schweden blieb offen: Bis heute sind die Restaurants nicht geschlossen, die Kirchen nicht, die Fitnessstudios nicht, die Friseurläden nicht und auch nicht die Schulen bis zur 9. Klasse.

«Das freieste Land der Welt» Behauptete das Boulevardblatt «Expressen» von Schweden.

Die Schweden wurden bestaunt und mussten sich irre nennen lassen, und am Anfang war auch die Nervosität im Land noch grösser. Mittlerweile aber feiern Stockholmer Boulevardblätter Schweden als Insel der Freiheit und des gesunden Menschenverstands in einem Kontinent der geschlossenen Gesellschaften. Die Grenzen sind übrigens auch auf, für EU-Bürger zumindest. Schweden im April 2020, schreibt das Boulevardblatt «Expressen» stolz, sei «das freieste Land der Welt».

Und so ist in Schweden ein Experiment zu beobachten, das immer mehr für Aufmerksamkeit sorgt. Von den einen wird es verdammt als sicherer Weg in den Untergang, von den anderen als Modell gefeiert. Im Zentrum steht die Frage: Was, wenn es gar keinen Lockdown braucht, keine Ausgangssperren und drastischen Restriktionen, um die Pandemie zu bekämpfen? Eine endgültige Antwort auf diese Frage, das vorneweg, gibt es noch nicht.

Die Behörden appellieren an die Vernunft

Eines ist wichtig: Es stimmt nicht, dass Schweden so weitermacht, als sei nichts geschehen. Es ist sogar so, dass Anders Tegnell mehrfach behauptete, eigentlich tue man genau das Gleiche wie alle anderen auch. Das Ziel ist auch in Schweden, die Kurve der Infektionen so flach zu halten, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Wie anderswo auch setzt man auf Social Distancing, versucht also, die Leute dazu zu bringen, zueinander Abstand zu halten.

Nur tut man es ohne viele Restriktionen. «Wir können nicht alles mit Gesetzen und Verboten regeln», sagte Ministerpräsident Löfven. «Es ist auch eine Frage des Gemeinsinns.» Die Behörden haben zwar die Hochschulen und Oberstufen der Schulen geschlossen, sonst aber appellieren sie an die Vernunft und das Verantwortungsgefühl der Bürger. Die Menschen sollen freiwillig zu Hause bleiben. Funktioniert das?

In Schweden sind die Restaurants geöffnet. Es wird jedoch nur am Tisch bedient. Foto: David Keyton (AP Photo)

«Wenn die Leute hierherkämen – ich glaube, sie würden im Strassenbild keine allzu grossen Unterschiede feststellen», sagt ein Lehrer im Videogespräch. Ja, die Restaurants und Bars sind geöffnet, aber es ist nur noch Bedienung am Tisch erlaubt, und die Lokale waren bis zum vergangenen Wochenende grösstenteils leer.

Für die Innenstadt von Stockholm hat die Regierung zuletzt 70 Prozent weniger Verkehr gemessen als zu Vor-Corona-Zeiten. Die Altstadt ist verwaist, und letzte Woche erklärte die Modekette MQ den Konkurs, weil auch die meisten Schweden das Shoppen eingestellt haben.

«Es gibt keine Panik in Schweden.» Agenturberaterin

Der Lehrer und seine Frau, eine Agenturberaterin, arbeiten nun grösstenteils zu Hause – wie im Moment die Hälfte aller schwedischen Arbeitnehmer. Sie gehen nicht mehr aus zum Abendessen, und sie nehmen weder Bus noch Metro. Ab und zu treffen sie sich zum Spaziergang mit Bekannten. «Ich war immer sehr für die schwedische Strategie. Ich glaube, sie hat diese furchteinflössende Situation weniger furchteinflössend gemacht, als wenn wir komplett eingesperrt wären. Es gibt keine Panik in Schweden», sagt die Agenturberaterin.

Das Paar hat zwei Söhne, vierte und siebte Klasse, die beide weiter in die Schule gehen. «Dass die Kinder in der Schule bleiben durften, war unheimlich wichtig, sodass die Leute weiterhin arbeiten gehen können. Wenn du alles zumachst, hat das unglaubliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Was soll denn mit all den Arbeitslosen passieren?»

Schweden setzt darauf, die Balance zu finden zwischen dem Schutz von Menschenleben und dem Schutz der Wirtschaft in der Corona-Krise. Auch die Sportmöglichkeiten sind draussen noch zugänglich. Foto: Erik Simander (Reuters)

Schwedens Strategie basiert auf folgenden Annahmen: Solange es keinen Impfstoff oder eine Herdenimmunität gibt, kann man das Virus nicht besiegen, sondern nur managen. Die Menschen werden damit leben müssen. Mit drastischen Restriktionen aber, zu Hause eingesperrt, kann keine Gesellschaft länger als ein paar Wochen leben. Die psychischen und wirtschaftlichen Folgekosten werden zu hoch. Es gilt, eine Balance zu finden: Die Menschen müssen geschützt werden, aber man darf das Land nicht zerstören.

Das hat seinen Preis: Die Sterbezahlen für Schweden sind hoch. Pro Kopf der Bevölkerung zählt Schweden im Moment fünfmal so viel Corona-Tote wie Norwegen und zehnmal so viel wie Finnland – Länder, die auf Restriktionen setzen. Diese Zahlen sind nur Momentaufnahmen. Anders Tegnell sagt, erstens zählten alle nach anderen Methoden, zweitens wisse keiner, ob am Ende die Nachbarn ebenso viele oder mehr Tote zählen – etwa dann, wenn sie ihre Restriktionen wieder lockern.

Tegnell bestreitet, dass seine Strategie die Herdenimmunität sei. Es gehe darum, die Infektionszahlen immer gerade so niedrig zu halten, dass das Gesundheitswesen nicht zusammenbreche. Genug Personal auch – das war einer der Gründe, die Grundschulen und Kindergärten offenzuhalten. Im Moment klappt das noch: Der von vielen schon zu Ostern befürchtete Kollaps der Hospitäler und Intensivstationen ist bislang ausgeblieben. Und Schweden zählt zwar mehr Tote als die Nachbarn, aber es liegt mit der Sterberate pro Kopf weit hinter Ländern wie Spanien, Italien und auch hinter der Schweiz.

Unter den Freiwilligen auch eine Prinzessin

Larissa Holterman ist eine deutsche Ärztin; vor sechs Jahren zog sie nach Schweden. Sie arbeitet abends und am Wochenende in der Covid-19-Aufnahme in einem Krankenhaus in Stockholm, nebenbei forscht sie zur Prioritätensetzung im Gesundheitswesen. Sie findet, die anderen Länder starrten viel zu sehr auf die aktuellen Todeszahlen, wenn sie nach Schweden schauen: «Wie viel aber werden in den anderen Ländern sterben, wenn die zweite Welle kommt? Wie viele an Suiziden? An Krebs? An jetzt nicht behandelten Krankheiten? Hier bereiten sie sich jetzt schon auf den Herbst vor, auf die psychischen Erkrankungen.»

Die Regierung meinte es meist gut mit den Schweden die letzten Jahrhunderte. Und den Gemeinsinn gibt es. Als die Region Stockholm vor Ostern um Freiwillige flehte für die Krankenhäuser, meldeten sich in kurzer Zeit 6000 Leute. Darunter Prinzessin Sofia, die nach einem dreitägigen Pflege-Blitzkurs jetzt auf einer Station im Sophiahemmet-Krankenhaus aushilft.

«Schweden ist ein friedensgeschädigtes Land.» Elisabeth Åsbrink, Schriftstellerin

Ist Schweden also eine gesegnete Nation? Oder mit gefährlicher Blindheit geschlagen? Schweden, heisst es in einem viel diskutierten Aufsatz der Schriftstellerin Elisabeth Åsbrink, habe nach Jahrhunderten ohne Krieg, Revolution und anderen grossen Katastrophen die Fähigkeit verloren, eine grosse Gefahr als solche zu erkennen: Den Schweden sei der Glaube eingepflanzt, dass ihnen nichts Schlimmes widerfahren könne. Schweden sei so zu einem «friedensgeschädigten Land» geworden, schreibt sie, unfähig im Angesicht einer Katastrophe angemessen zu handeln. Vertrauen in einer solchen Nation werde leicht zum Synonym für «Passivität, Fahrlässigkeit und Faulheit».

Stimmt, sagt Lena Einhorn, ebenfalls Schriftstellerin und ausgebildete Virologin dazu: «Schauen Sie sich Israel an. Die waren mitten in einer Regierungskrise und hatten trotzdem einen Lockdown, bevor einer auch nur Pieps sagen konnte.» Lena Einhorn gehört zu den 22 Wissenschaftlern, die mit einem offenen Brief in der Zeitung «Dagens Nyheter» vergangene Woche Alarm schlugen, den Gesundheitsbehörden Versagen vorwarfen und einen sofortigen Kurswechsel verlangten. Es ist der zweite Brief, den davor hatten 2000 Wissenschaftler unterschrieben.

Lena Einhorn konfrontierte als eine der ersten Kritikerinnen Anders Tegnell in einer Talkshow – man sieht in der Aufzeichnung, wie sie versucht, die Empörung von Wochen in ein paar Minuten zu pressen, während Tegnell so stoisch und ruhig wie immer alle Kritik an sich abperlen lässt. «Wenn Anders Tegnell sich da hinstellt jeden Tag, so gefasst, und sagt, er sei vorsichtig optimistisch, dann möchtest du ihm glauben. Hey, Ich würde ihm auch gern glauben!», sagt Lena Einhorn am Telefon. «Wir alle haben verschiedene Wege, unsere Furcht zu kanalisieren, den Kontrollverlust und die Ohnmacht. Also werden einige von uns zu Aktivisten. Andere flüchten sich ins Vertrauen, sie legen ihr Leben in seine Hände.»

Die Alten zu schützen, gelang nicht

Die Kritiker werfen den Gesundheitsbehörden eine ganze Reihe von Versäumnissen vor: etwa den allzu langen Verzicht auf grossflächige Tests, vor allem hätten Anders Tegnell und seine Kollegen keine nachvollziehbaren Modelle vorgelegt. «Und bis heute spielen sie die Gefahren der asymptomatischen Ansteckung herunter», sagt Lena Einhorn. «Ihre Empfehlung lautet schlicht: Bleib zu Hause, wenn du dich krank fühlst. Dabei wissen wir mittlerweile, dass Leute ansteckend sind, die gar keine Symptome haben.»

Ein Pfeiler der schwedischen Strategie war es, die Risikogruppen zu isolieren und zu schützen – die besonders gefährdeten Alten vor allem. Diese Mission ist spektakulär gescheitert: Schon um Ostern herum war klar, dass Covid-19 in einen Grossteil der Altenheime in der Region Stockholm eingedrungen war: Schätzungsweise ein Drittel aller Todesfälle ereignete sich dort. Manche machen die prekären Arbeitsbedingungen der Pfleger verantwortlich: Viele schlecht bezahlte Arbeitskräfte können es sich nicht leisten, zu Hause zu bleiben – auch nicht, wenn der Hals kratzt.

In der Hälfte der Haushalte leben Singles

Vertrauen und gesunder Menschenverstand statt Verbote und Gesetze. Als Demokrat kann man dem schwedischen Modell eigentlich nur die Daumen drücken. Aber wird es funktionieren? Oder ist es ein Höllenkommando, wie manche Kritiker befürchten, wird es allzu viele Leben fordern unter den Schwächsten und Ältesten? Anders Tegnell sagt, er sei guter Dinge, dass die Infektionskurve in Schweden dabei sei, sich abzuflachen. Wenn das stimmt: Hat Schweden dann nur unverschämt viel Glück gehabt? Vielleicht auch einzigartige Voraussetzungen, die kaum übertragbar sind auf andere? Es ist eine Nation, in der das Abstandhalten immer schon Volkssport war: Die Hälfte der Haushalte in Schweden sind Single-Haushalte.

Wenn es aber stimmt, fragen die Kritiker, dass man erst in ein paar Jahren wissen wird, wer die besseren Instrumente eingesetzt hat – warum geht man dann nicht heute auf Nummer sicher? Manche zeigen auf Mette Frederiksen, die Regierungschefin des Nachbarlandes Dänemark, die bei der Verkündung von Restriktionen gesagt hat: «Lieber gehen wir heute einen Schritt zu weit, als dass wir in drei Wochen feststellen müssen, wir haben zu wenig getan.»

Europa steht still, aber in Stockholm sieht das Strassenbild relativ normal aus. Keystone/Ali Lorestani/TT via AP

Das Erstaunlichste ist wohl, dass über all das bislang kaum diskutiert wurde: In den letzten Wochen waren Opposition und die meisten Medien erstaunlich gleich in ihrem Rückhalt für die Regierungslinie gewesen, die Debatte erwacht gerade erst. Ja, gibt einer der Stockholmer Gesprächspartner zu, ein Fan Tegnells, die Gesprächskultur die letzten Wochen erinnere schon «ein wenig an Nordkorea». «Wenn du Einwände vorbringst», sagt Lena Einhorn, die Virologin und Schriftstellerin, «ist es so, als spucktest du gegen den Wind.»

Nehmen die Schweden das Virus ernst genug? Diesen Sonntag und Montag druckten die Zeitungen erneut Fotos von Menschen, die sich in der Sonne in den Cafés des schicken Viertels Södermalm drängen. Und beim Ausverkauf in den Läden der pleitegegangenen Kleiderkette MQ rangen die Leute um die Ware. Aber die vielen, die zu Hause bleiben, sieht man nicht.

Als ein norwegischer Journalist Anders Tegnell fragte, ob er die Schweden nicht zu Versuchskaninchen in einem gefährlichen Laborversuch mache, antwortete Tegnell, im Moment seien alle Versuchskaninchen – und die Norweger und die Bewohner aller anderen Länder mit strengen Restriktionen vielleicht «noch viel mehr als wir».