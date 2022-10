SC Veltheim schlägt FC Wiesendangen 2:1 – Umstrittenes Tor entscheidet Derby In der 3. Runde des Zürcher Regionalcups gewann Veltheim in Wiesendangen 2:1. Es hätte auch umgekehrt herauskommen können. Urs Kindhauser

Bruno Michienzi (vorne) erzielte das entscheidende Tor für Veltheim. Foto: Urs Kindhauser

«Es gibt Schöneres als an einem regnerischen Donnerstagabend in Wiesendangen anzutreten», sagte Veltheims Trainer Richard Oswald nach dem Match– ausser, man gewinnt. Das hat seine Mannschaft getan. Das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg der Veltemer erzielte Bruno Michienzi in der 65. Minute nach einer Abfolge von Szenen, die so skurril war, dass Wiesendangens Coach Mike Keller danach erklärte: «Ich bin sonst sehr selbstkritisch und suche die Schuld für eine Niederlage selten bei jemand anderem. Aber heute hat das Schiedsrichtertrio den Match entschieden.» Er sagte das nicht in der Hitze des Gefechts. Sondern gut 20 Minuten nach dem Spiel, nachdem er die fragliche Sequenz mit den Unparteiischen – der Schiedsrichterin und ihren beiden Assistenten – auf dem Video angeschaut hatte.