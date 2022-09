Umweltverbände ziehen Urteil nicht weiter – Letzte Hürde für die neue Axenstrasse ist gefallen Die Umweltverbände akzeptieren den Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts zum Milliardenprojekt am Urnersee.

Axenstrasse zwischen Moositunnel und dem Wolfsprung. Hier kam es im Juli zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Der Weg ist frei für den Bau der neuen Axenstrasse entlang des Urnersees: Die Umweltverbände akzeptieren das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu dem Projekt und ziehen dieses nicht weiter.

Nach Analyse des Urteils verzichte man auf eine Beschwerde, teilte das Axenkomitee am Donnerstag mit. Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Beschwerde gegen die Plangenehmigung für die neue Axenstrasse abgelehnt. Es sei zulässig, aus Sicherheitsgründen die neue Strasse nur für Motorfahrzeuge zu bauen.

Der Entscheid ist nach Ansicht der Umweltorganisationen «in vielen Punkten fragwürdig begründet und im Ergebnis stossend». Mit den Beschwerden gegen das Projekt habe man aber substanzielle Verbesserungen erzielen können.

Die Beschwerde der Umweltverbände war die letzte juristische Hürde für das Milliarden-Projekt.

Mehr Sicherheit und Entlastung vom Durchgangsverkehr

Die bestehende Axenstrasse verbindet Brunnen SZ und Flüelen UR entlang des Urnersees. Bis zu 16'000 Fahrzeuge befahren sie an Spitzentagen. Immer wieder kommt es zu Felsstürzen und dadurch zu teils mehrwöchigen Sperrungen.

Zuletzt sorgte ein schwerer Unfall am Axen für Aufsehen, wobei ein 63-jähriger Autofahrer ums Leben kam. Der Lenker prallte in eine Felswand, das Fahrzeuge schleuderte über die Strasse, durchschlug ein Geländer und stürzte in den 45 Meter tiefer liegenden Vierwaldstättersee. Dort sank es 182 Meter bis auf den Seegrund ab.

Die neue Axenstrasse kostet rund 1,2 Milliarden Franken. Neben mehr Sicherheit soll sie auch eine Entlastung der Dörfer Brunnen und Sisikon vom Durchgangsverkehr bringen. Der Bund bezahlt rund 94 Prozent des Neubauprojekts, die beiden Kantone Uri und Schwyz übernehmen den Rest. Die neue Verbindung könnte frühestens ab 2031 in Betrieb gehen.

SDA/ij

