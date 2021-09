Eishockey: Kloten vor dem Derby – Unbeirrt weiter stürmen – bis der Puck reingeht In Winterthur wollen die Klotener nach dem 3:0-Heimsieg über Langenthal nachdoppeln. Sie müssen mehr Torchancen verwerten. Auch Dario Meyers Ausbeute könnte besser sein. Dominic Duss

Eine von vielen Torchancen gegen Langenthal: Kloten-Stürmer Dario Mayer bleibt im Penalty-Duell mit Goalie Pascal Caminada das Nachsehen – nun will er in Winterthur seinen dritten Saisontreffer erzwingen. Foto: Madeleine Schoder

Zwei Tore und einen Assist hat Dario Meyer nach den ersten sechs Swiss-League-Partien der Saison auf seinem Konto. «Ein wenig mehr Punkte wären auch ok», sagt der Klotener Stürmer dazu. Er steuerte das 4:1 zum 5:2-Heimsieg gegen Thurgau bei und schoss das 1:1 im Duell mit Sierre, das der EHC 2:3 nach Verlängerung verlor. «Bis auf ein Spiel (das 2:6 zum Saisonauftakt in La Chaux-de-Fonds; Red.) hatte ich so viele Chancen», gibt er zu bedenken.

Am Dienstag war Meyer der Chancentod in Person. Drei gute Möglichkeiten zum 1:0 liess der 24-Jährige aus. Nach dem Führungstreffer durch Marc Marchon verpasste er es, per Penalty zu erhöhen. Im Mitteldrittel verzog der Flügel einmal aus bester Position. Und im letzten Abschnitt scheiterte er abermals solo an Langenthals Goalie Pascal Caminada. Dann erzielte Patrick Obrist das 2:0. «Das war extrem wichtig», sagt Meyer.