Flurschaden in Weisslingen – Unbekannte beschädigen mutwillig Wiese Tiefe Spurrinnen zeugen von einem Vandalenakt. Bäuerin Jasmin Schmid sucht via Facebook Zeugen. Almut Berger

Nicht zu übersehen: Die Spurrinnen auf der Wiese neben dem Fussballplatz Mettlen. Foto: PD

In Weisslingen haben Unbekannte eine Wiese beschädigt. Wie Jasmin Schmid in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Wislig wänn…» schreibt, sei man mit einem Auto «chrüz und quer und mehrmals» durchgefahren. Die drei geposteten Fotos zeigen denn auch tiefe Spurrinnen auf der neben dem Fussballplatz Mettlen gelegenen Wiese. Man überlege sich, eine Anzeige zu machen, wolle aber dem Täter bis am Mittwoch Zeit geben, sich zu melden. Die Schmids bewirtschaften auf dem Lindenberg einen Bauernhof.