In der Nacht auf Freitag – Unbekannte Person verbrennt in Zürcher Toiletten-Häuschen Bei einem Brand eines öffentlichen Toilettenhäuschens in Zürich ist eine Person ums Leben gekommen. Das Todesopfer ist bisher nicht identifiziert. Unklar ist auch noch, weshalb das «ZüriWC» brannte.

Der unbekannte Mann ist in einer öffentlichen WC-Station ums Leben gekommen.



In der Nacht auf Freitag ist in Zürich eine unbekannte Person in einem Toilettenhäuschen ums Leben gekommen. Wie die Stadtpolizei Zürich schreibt, wurde sie um vier Uhr morgens alarmiert, dass in der Nähe eines Robinson-Spielplatzes im Kreis 7 ein Toilettenhäuschen brenne und sich eine Person darin befinde.

Die Einsatzkräfte von Ambulanz und Polizei stiessen dann im Innern des WCs auf die Leiche. Die Identität steht noch nicht fest. Das Institut für Rechtsmedizin wird nun die Abklärungen zur Identität und zur Todesursache vornehmen.

Auch Brandermittler und Spezialisten der Spurensicherung werden eingesetzt, um den Hintergrund des Brandes zu ermitteln.

SDA