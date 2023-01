Tierquälerei in Illnau-Effretikon – Unbekannte setzen Kaninchen aus In Illnau wurden zwei Zwergkaninchen gefunden. Die Kantonspolizei Zürich sucht via Facebook Zeugen. Almut Berger

Wer kennt diese Zwergkaninchen? Sie wurden am 1. Januar in einer Holzkiste aufgefunden. Foto: Kapo Zürich

Die Kantonspolizei Zürich bittet im Fall von zwei ausgesetzten Kaninchen um Mithilfe. Wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt, wurde am Sonntag, den 1. Januar, in Illnau am Waldrand beim Jungholzweg eine Holzkiste mit zwei Zwergkaninchen gefunden. Die beiden seien durch eine unbekannte Person ausgesetzt worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 058 648 48 48 entgegen.

Wie Mediensprecher Ralph Hirt auf Anfrage erklärt, handelt es sich beim Aussetzen von Tieren um eine Straftat, die von Amtes wegen verfolgt wird. Dabei spiele es «absolut keine Rolle», ob es sich um Katzen, Hunde oder wie in diesem Fall Zwerghasen handle.

Das Schweizerische Tierschutzgesetz behandelt die Aussetzung von Tieren als Tierquälerei, es droht eine Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Bereits mehrere Hinweise

Den Entscheid, nach einer Tieraussetzung bei der Tätersuche auf die sozialen Medien zurückzugreifen, trifft jeweils der mit dem Fall betraute Ermittelnde, so Hirt weiter. «Er oder sie kann am besten abschätzen, ob sich damit die Chance erhöht, den Besitzer oder die Besitzerin zu finden.»

Im Fall der beiden Zwergkaninchen scheint der Facebook-Aufruf zu fruchten. Gemäss Hirt sind in den ersten 20 Stunden nach der Veröffentlichung bereits mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Mehr könne und dürfe er dazu aber nicht sagen. Das Gleiche gelte für den aktuellen Aufenthaltsort der beiden aufgefundenen Kaninchen: «Aber ich kann Ihnen versichern, dass sie bestens betreut werden und wohlauf sind.»

