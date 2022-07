Georgia Guidestones mit 10 Geboten – Unbekannte sprengen mysteriöses Steinmonument in den USA Auf den Georgia Guidestones waren alternative zehn Gebote aufgeführt, die für harsche Kritik sorgten. Nachdem der Komiker John Oliver über sie berichtet hatte, wurden sie nun zerstört.

Unbekannte haben am Donnerstag einen Teil der Georgia Guidestones gesprengt. Die Behörden liessen den Rest des Monuments daraufhin entfernen. Foto: AFP/Georgia Bureau of Investigation

Die Georgia Guidestones geben seit Jahren Rätsel auf – jetzt haben Unbekannte das mysteriöse Steinmonument im US-Bundesstaat Georgia gesprengt. Aus Sicherheitsgründen seien die Überreste der Tafeln in der Nähe der Stadt Elberton daraufhin vollständig abgerissen worden, teilte die Kriminalpolizei von Georgia mit. Auf einem Überwachungsvideo war die Explosion zu sehen und ein Auto, das kurz danach davonfährt.

Die Georgia Guidestones bestanden aus riesigen Granittafeln, einer Mittelsäule und einer Dachplatte. Wegen der Ähnlichkeit zu der steinzeitlichen Kultstätte in England wurde das Monument auch als «amerikanisches Stonehenge» bezeichnet. Auf der Dachplatte stand eine kurze Botschaft in babylonischer Keilschrift, Altgriechisch, Sanskrit und in ägyptischen Hieroglyphen, die gemeinhin übersetzt wurde mit: «Lass diese Steine ein Wegweiser in ein Zeitalter der Vernunft sein».

Alternative zehn Gebote

Auf den Tafeln waren alternative zehn Gebote in den Sprachen Englisch, Spanisch, Swahili, Hindi, Hebräisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch eingraviert. Auf Deutsch übersetzt lauten diese ungefähr:

Halte die Menschheit unter 500’000’000 – in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur

Lenke die Fortpflanzung weise – um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern

Vereine die Menschheit mit einer neuen, lebenden Sprache

Beherrsche Leidenschaft – Glauben – Tradition und alles Sonstige mit gemässigter Vernunft

Schütze die Menschen und Nationen durch gerechte Gesetze und gerechte Gerichte

Lass alle Nationen selbstbestimmt regieren und internationale Streitfälle vor einem Weltgericht beilegen

Vermeide belanglose Gesetze und unnütze Beamte

Schaffe ein Gleichgewicht zwischen persönlichen Rechten und sozialen Pflichten

Würdige Wahrheit – Schönheit – Liebe – im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen

Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde – lass der Natur Raum – lass der Natur Raum

Nach Angaben der Handelskammer von Elbert County hatte ein unbekannter Mann das Monument im Jahr 1979 bei einem örtlichen Granitunternehmen in Auftrag gegeben. Er gab sich damals als Vertreter einer «kleinen Gruppe loyaler Amerikaner, die an Gott glauben», aus. Sie wolle eine Botschaft für künftige Generationen hinterlassen.

Auf einer Bodenplatte neben dem Monument weisen die Ersteller noch auf eine Zeitkapsel hin, die darunter vergraben sein soll. Die Sponsoren werden hier als «kleine Gruppe von Amerikanern, die das Zeitalter der Vernunft suchen» angegeben.

Die Georgia Guidestones enthielten auch astronomische Markierungen zum Himmelspol und einen Sonnenkalender. Foto: David Manning/Athens-Banner Herald (Keystone/AP)

Das knapp sechs Meter hohe Monument enthält zudem astronomische Markierungen und wurde am 22. März 1980 enthüllt. Um die Georgia Guidestones rankten sich seither viele Spekulationen. «Die Identität und die Absichten der Menschen, die sie in Auftrag gegeben haben, sind unbekannt», sagte Katie McCarthy von der Nichtregierungsorganisation Anti-Defamation League dem Radiosender NPR. «Das hat im Lauf der Jahre dazu beigetragen, dass viele Spekulationen und Verschwörungstheorien über die wahre Bestimmung der Guidestones entstanden sind.»

Geburtenkontrolle und Rassismus

Als gängigste Erklärung gilt, dass das Monument für die Überlebenden eines dritten Weltkriegs gedacht waren. Die Errichtung der Steine begann 1979, als sich der Kalte Krieg durch einen Rüstungswettlauf und den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan verschärfte. Die Ersteller gingen möglicherweise davon aus, dass sich die Weltbevölkerung durch einen Atomkrieg drastisch reduzieren würde und die alternativen zehn Gebote beim Neuaufbau einer Zivilisation helfen könnten.

Insbesondere die ersten beiden Gebote sorgten allerdings für harsche Kritik von allen Seiten, da diese klare Aufforderungen zu Geburtenkontrolle und Eugenik seien. Die Steine wurden mehrmals versprayt, woraufhin Überwachungskameras installiert wurden.

Nach mehreren Fällen von Vandalismus wurden 2014 Überwachungskameras um die Georgia Guidestones installiert. Diese filmten nun auch die Explosion, die zur teilweisen Zerstörung der Steine führte. Foto: AFP

In einem Dokumentarfilm von 2015 wurden Verbindungen des unbekannten Auftraggebers zu rassistischen Gruppen wie dem Ku-Klux-Klan sowie White-Supremacy-Anhängern nahegelegt. Zwei der mutmasslichen Auftraggeber des Monuments sprachen sich demnach für Geburtenkontrolle aus und hielten Menschen mit dunkler Hautfarbe für minderwertig.

Republikanerin sah satanischen Hintergrund

Verschwörungstheorien besagten hingegen, dass die Georgia Guidestones eine Anleitung zu einem Genozid an der Menschheit darstellten, der die Weltbevölkerung unter die festgeschriebenen 500 Millionen bringen sollte. Insbesondere Anhängerinnen und Anhänger der White-Supremacy-Bewegung, aus welcher die Steine wahrscheinlich entstanden, sahen sich durch die alternativen zehn Gebote bedroht.

Das Monument im US-Bundesstaat Georgia zog Schaulustige an, um die wahren Hintergründe der Gebote auf den riesigen Steintafeln rankten sich diverse Verschwörungstheorien. Foto: Rose Scoggins/The Elberton Star (Keystone/AP)

Die Republikanerin Kandiss Taylor nannte die Georgia Guidestones im Gouverneurswahlkampf 2022 satanistisch. Die Zerstörung der Tafeln war eines ihrer wichtigsten Wahlkampfversprechen. Taylor unterlag mit ihrem Slogan «Jesus, Guns, Babies» in der republikanischen Vorausscheidung aber deutlich und erhielt nur 3,4 Prozent der Stimmen.

Der Wahlkampf der Republikanerin und die Verschwörungstheorien rund um das Monument riefen Ende Mai dieses Jahres auch den Komiker John Oliver auf den Plan, der den Georgia Guidestones ein Webspecial seiner Show «Last Week Tonight» widmete. Auch sein Team kam zum Schluss, dass Anhänger des rassistischen Ku-Klux-Klans hinter den alternativen zehn Geboten standen und die Steine problematisch seien. So müsse er der Republikanerin trotz ihres haarsträubenden Wahlkampfs widerwillig zumindest teilweise recht geben, was diese Tafeln betreffe, auch wenn Taylor sie aus den völlig falschen Gründen kritisierte, sagte John Oliver.

Nachdem die Tafeln rund 42 Jahre lang weitgehend unbeachtet am Rande einer Autobahn standen, erhielten sie nun in den letzten Monaten plötzlich eine viel grössere Beachtung. Ob nun der Zerstörungsaufruf der Republikanerin Kandiss Taylor etwas mit dem Sprengstoffanschlag zu tun hatte oder Fans von John Oliver sich des Problems annahmen, ist derzeit noch nicht bekannt.

SDA/anf

