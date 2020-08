Chemiealarm in Altstetten – Unbekannte Substanz löst Grosseinsatz aus Im Stadtzürcher Kreis 9 waren am Dienstagabend die Blaulichtorganisationen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Eine potentiell schädliche Substanz hatte den Einsatz ausgelöst.

Grosseinsatz am Dienstagabend in Zürich-Altstetten. Leserbild: PD

Am Dienstagabend kam es im Kreis 9 vor einem Bürogebäude an der Hermetschloostrasse in Zürich-Altstetten zu einem Grosseinsatz der städtischen Blaulichtorganisationen. Fünf Personen mussten vor Ort medizinisch betreut werden, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Kurz nach 18 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass in Zürich-Altstetten nach dem Öffnen eines Behältnisses mehrere Personen über leichte Atemnot mit Übelkeit klagten. Die Einsatzkräfte fanden das Behältnis vor Ort geschlossen vor. Daraufhin führten sie chemische Messungen am Objekt durch, konnten allerdings keine gefährlichen Stoffe feststellen.

Der Inhalt des Behältnisses wurde sichergestellt und wird in den kommenden Tagen analysiert. Fünf mutmasslich kontaminierte Personen wurden noch vor Ort medizinisch erstversorgt, hospitalisiert wurde niemand. Der genaue Hergang ist zurzeit unklar. Detektive der Stadtpolizei Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Bevölkerung.

Es handelt sich bei dem betroffenen Gebäude um die Genossenschaft Gleis 70, in dem verschiedene Ateliers und Architekturbüros untergebracht sind.

far