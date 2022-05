Ukraine-Farben in der Schöllenen – Unbekannte verschmieren Suworow-Denkmal mit blau-gelber Farbe In der Schöllenenschlucht ist das Denkmal des russischen Feldmarschalls verschmiert worden, das an hunderte Soldaten erinnert, die 1799 im Kampf gegen Napoleon starben.

Das Suworow-Denkmal in der Schöllenen wurde mit gelber und blauer Farbe verschmiert. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Unbekannte haben das Suworow-Denkmal in der Schöllenen in Andermatt UR mit gelber und blauer Farbe, den Farben der ukrainischen Nationalflagge, verschmiert. Zudem wurde die Fassade des Rathauses in Altdorf in der Nacht auf Montag mit roten Schriftzügen besprayt.

Eine Patrouille der Kantonspolizei stellte am Samstagabend kurz vor 19 Uhr fest, dass das Suworow-Denkmal mit Farbflecken beschmiert worden war, teilte die Urner Kantonspolizei am Montag mit. Mutmasslich seien kleine Gläser oder Beutel mit Farbe befüllt und gegen das Denkmal geworfen worden.

Das Denkmal in Andermatt erinnert an den Zug des russischen Feldmarschalls Alexander Suworow mit 21'000 Mann von Italien durch die Alpen nach Norden im Kriegsjahr 1799. Dabei kam es in der Schöllenen zur blutigen Schlacht mit den Truppen Napoleons. Hunderte russischer Soldaten fielen.

Jährliche Gedenkzeremonie beim Suworow-Denkmal im September 2014. (Archivbild) Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Ein Jahrhundert später liess das zaristische Russland 1898 ein zwölf Meter hohes Kreuz mit goldener Inschrift zu Ehren der Gefallenen in einem Felsen errichten.

Rote Farbe am Rathaus

In der Nacht auf Montag verschmierten zudem Unbekannte das Rathaus in Altdorf. Es handle sich dabei um einen Schriftzug mit roter Farbe, schreibt die Kantonspolizei. Auf Bildern der «Urner Zeitung» sind Parolen zur Frontex-Abstimmung erkennbar. Die Fassade sei bereits gereinigt worden. Ob die beiden Verunreinigungen in einem Zusammenhang stehen, sei unklar, schreibt die Polizei.

SDA/oli

