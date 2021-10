Polizeieinsatz in Elsau – Unbekannte versuchen in die Landi einzubrechen Am Montagmorgen wurde die Polizei nach Elsau gerufen. Die Täter sind noch flüchtig.

Die Landi in Elsau. Foto: BRK News

Am Donnerstagvormittag ging bei der Polizei eine Meldung ein: Unbekannte versuchten, in die Landi in Elsau einzubrechen. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte den Einsatz gegenüber dieser Zeitung.

Inwiefern der Einbruchsversuch mit dem Bancomaten, der sich im gleichen Gebäude befindet, im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. Deshalb setzte die Kantonspolizei Zürich vorsorglich mehrere technische Einsatzmittel ein. Die Täter sind noch flüchtig, wie ein Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage sagte.

Einsatzkräfte vor der Landi in Elsau. Foto: BRK News

mps

