Schaffhausen – Unbekannte werfen Stein gegen Linienbus – Chauffeur verletzt Am Samstagabend wurde ein Linienbus in Schaffhausen von einem Stein getroffen. Der Buschauffeur verletzte sich am Auge – die Fahrgäste blieben unverletzt. Claudia Steiger

Gezielt gegen die Frontschutzscheibe, ins Sichtfeld des Chauffeurs, geschleudert: Ein Linienbus in Schaffhausen wurde am Samstagabend von einem Stein getroffen. Schaffhauser Polizei Der Vorfall geschah kurz nach 21 Uhr an der Nordstrasse in Schaffhausen. Google Streetview 1 / 2

An der Nordstrasse in Schaffhausen warf eine unbekannte Täterschaft am Samstagabend kurz nach 21 Uhr einen Stein auf einen vorbeifahrenden Linienbus. Der Stein sei gezielt gegen die Frontschutzscheibe, ins Sichtfeld des Chauffeurs, geschleudert worden, schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung.

Der Chauffeur erlitt einen Schock und verletzte sich am Auge. Zur Wundversorgung wurde er ins Spital überführt, wie es weiter heisst. Die Fahrgäste blieben unverletzt – am Bus entstand erheblicher Sachschaden.