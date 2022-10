Gewaltverbrechen in Rickenbach – Unbekannter attackiert 63-Jährige und lässt sie dann einfach liegen Am Sonntagmittag ist in Sulz (Gemeinde Rickenbach) eine Frau schwer verletzt aufgefunden worden. Sie wurde Opfer eines Gewaltdelikts.

Das Verbrechen passierte irgendwo hier entlang der Rickenbacherstrasse. Google Maps

Kurz nach Mittag entdeckte eine Passantin am Sonntag zwischen Stadel (Winterthur) und Rickenbach Sulz (Gemeinde Rickenbach) eine schwer verletzte Frau und alarmierte unverzüglich den Notruf. Den bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei zufolge befand sich die 63-jährige Frau am Vormittag auf einem Spaziergang auf der Rickenbacherstrasse, als Sie unvermittelt von einem unbekannten Mann angefallen und in ein Feld gezerrt wurde.

Der Täter fügte seinem Opfer schwere Verletzungen am ganzen Körper zu. Wie es in der Mitteilung der Polizei heisst, liess er die Frau danach einfach regungslos im Feld liegen.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 058 648 48 48, in Verbindung zu setzen.

mcp