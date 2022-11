Übergriff in Rickenbach-Sulz – Unbekannter greift 15-Jährige an und flüchtet Am Dienstagmorgen war eine Jugendliche auf ihrem Fahrrad unterwegs. Ein unbekannter Mann ging sie tätlich an und liess sie danach unverletzt zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Hier hielt die 15-Jährige an. Screenshot: Google Street View

Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr: Eine 15-Jährige war mit ihrem Fahrrad in Rickenbach-Sulz auf der Burgstrasse Richtung Dinharderstrasse unterwegs. Unmittelbar nachdem sie an der Einmündung kurz angehalten hatte, wurde sie von einem unbekannten Mann tätlich angegangen und in Richtung der Einmündung des nahe gelegenen Feldweges Richtung Dinhard gedrängt. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich.

Dort beging er weitere Tätlichkeiten gegen sie. Schliesslich ergriff er die Flucht und rannte dem Feldweg entlang Richtung Mörsburg davon. Sein Opfer liess er zurück. Gegen 8.30 Uhr wurde der Teenager schliesslich von einer Anwohnerin aufgefunden, sie verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die Jugendliche blieb beim Übergriff unverletzt, wie die Polizei weiter schreibt. Über den Inhalt der Medienmitteilung herausgehende Informationen wollte die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage nicht bekannt geben.

Gemäss Aussagen des Opfers handelt es sich beim Täter um einen jungen Mann im Alter zwischen 18 und 22 Jahren mit gebräuntem Teint und athletischer Statur. Der Unbekannte hat kurze Haare und trug einen schwarzen Pullover, dunkle Jogginghosen, schwarze Sportschuhe sowie schwarze Sporthandschuhe.

Zweiter Vorfall innert kurzer Zeit

Ende Oktober war es in Rickenbach zu einem ersten brutalen Angriff gekommen. Eine 63-jährige Frau war auf einem Spaziergang unterwegs, als ein Mann sie unvermittelt anfiel und in das danebenliegende Feld zerrte. Er fügte der Frau schwere Verletzungen zu und liess sie regungslos im Feld liegen.

Eine Woche nach diesem Angriff wurde der mutmassliche Täter verhaftet. Die Polizei konnte einen 22-jährigen Schweizer festnehmen.

mps

