Diebstähle in Henggart – Unbekannter klaut vor laufender Kamera Eine Person hat am Sonntagabend in einem Hofladen die Kasse mitgenommen. Am gleichen Abend wurde auch in einer Käserei Geld gestohlen. Rafael Rohner

Der oder die Diebin ist auf dem Video in der Wylandchäsi kaum zu erkennen. Printscreen: Facebook

In der Facebook-Gruppe «Zürcher Weinland FORUM» werden derzeit zwei Videos diskutiert. Beide zeigen, wie jemand vor laufender Kamera Geld stiehlt. Im Beitrag der Wylandchäsi Henggart ist zu sehen, wie sich jemand an der Kasse zu schaffen macht. Die Person trägt einen Helm und ist daher kaum zu erkennen. Im Selbstbedienungslädeli am Sonntagabend sei die Kasse leer geräumt worden, heisst es zum Beitrag.