Wahlkampf in Winterthur – Unbekannter nimmt Wahlplakate mit Dass Vandalen Wahlplakate zerreissen oder verschmieren, ist ein altbekanntes Phänomen. Nun hat ein Unbekannter Plakate eines Kantonsrats kurzerhand entwendet. Patrick Gut

Vorher – nachher: Kantonsrat Florian Heer wirbt in seinem Quartier mit Wahlplakaten für sich und seine Partei. Vor wenigen Tagen aufgehängt, wurden sie bereits geklaut. Fotos: Florian Heer

Momentan haben Bilder von lächelnden Menschen Hochkonjunktur. Es handelt sich um Politikerinnen und Politiker, die am 12. Februar in den Kantons- oder in den Regierungsrat gewählt werden wollen. Mit Wahlplakaten machen sie auf sich aufmerksam.