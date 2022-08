Täter ist flüchtig – Unbekannter überfällt Bank in Diessenhofen Ein Mann hat am Freitagnachmittag die Geschäftsstelle der Thurgauer Kantonalbank in Diessenhofen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter ist flüchtig – die Polizei sucht Zeugen. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Am Freitagnachmittag wurde die Filiale der Thurgauer Kantonalbank in Diessenhofen überfallen. Der Täter betrat kurz vor 14.30 Uhr die Bankfiliale an der Bahnhofstrasse. Er bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt.

Mit der Beute in noch unbekannter Höhe verliess der Täter das Gebäude und flüchtete in Richtung Schulweg. Beim Raubüberfall wurde niemand verletzt. Die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher ergebnislos. Der Kriminaltechnische Dienst sicherte die Spuren am Tatort.

Der Täter wird als circa 180 Zentimeter gross beschrieben. Er sprach Hochdeutsch, trug einen dunklen Anzug, ein helles Hemd, eine Brille sowie einen klassischen dunklen Herrenhut, wie die Polizei weiter mitteilt. Vermummt war er mit einer hellen Hygienemaske. Der Mann führte eine weiss-grüne und eine gelbe Tragtasche mit sich. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

