Angriff in Basel – Unbekannter verletzt fünf Velofahrer Ein Velolenker hat am Montagabend in Basel fünf andere Velofahrerinnen und -fahrer verletzt. Der Täter ist flüchtig.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht nach einem Mann, der auf dem Velo fünf Personen verletzt hat. (Symbolbild) Keystone/Georgios Kefalas

Ein unbekannter Velofahrer hat am Montagabend in Basel fahrend vier Velofahrerinnen und einen Velofahrer verletzt. Vier davon wurden durch die Sanität ins Spital gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet.

Zuerst brachte der unbekannte Velofahrer eine Velofahrerin zum Sturz, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am frühen Dienstagmorgen mitteilte.

Danach verletzte der Mann an unterschiedlichen Orten in Basel drei Velofahrerinnen und einen Velofahrer mit einem gefährlichen Gegenstand, während er sie überholte. Die Geschädigten waren laut Communiqué zwischen 29 und 55 Jahre alt. Die Fahndung der Kantonspolizei Basel-Stadt war bis am Dienstagmittag erfolglos. Die Angriffe ereigneten sich zwischen etwa 18 und 19.30 Uhr.

Der Unbekannte ist laut Polizei 180 bis 185 Zentimeter gross und hat eine schlanke Statur. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, eine dunkle Kappe oder Kapuze und war mit einem dunklen Velo, möglicherweise einem E-Bike, unterwegs.

Warnmeldungen in den sozialen Medien

Die erwähnten Straftaten seien schwerwiegend, sagte Martin Schütz, Sprecher der Basler Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Kriminalpolizei habe ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet und ermittle nun.

«Dass mutmasslich eine einzelne Täterschaft innerhalb einer kurzen Zeit nacheinander und an unterschiedlichen Örtlichkeiten mehrere Velofahrerinnen und Velofahrer attackiert, dürfte so in Basel-Stadt noch nie vorgekommen sein», sagte Schütz.

Am Montagabend kursierten in den sozialen Medien Warnmeldungen: Internetnutzerinnen und Internetnutzer machten sich gegenseitig auf die Gefahr durch einen gefährlichen Unbekannten aufmerksam. In diesen Meldungen war von einem «Velofahrer mit einer Metallstange» die Rede, der den Menschen von hinten auf den Kopf schlage. Diese Angaben wurden von der Polizei unter anderem mit Verweis auf das Amts- und Untersuchungsgeheimnis nicht bestätigt.

Solche Meldungen kursierten am Montagabend in den sozialen Medien. Screenshot: Facebook

Allfällige weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft zum melden (Tel. 061 267 71 11).

SDA/chk/bor

