Stapo Zürich sucht Zeugen – Unbekannter wirft Böller in fahrendes Tram Ein Video zeigt, wie ein Mann einen Böller in ein vorbeifahrendes Tram wirft. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mann wirft einen Böller in ein vorbeifahrendes Tram. Leservideo: 20min.ch

Das Video, welches auf der Instagram-Seite «Szene ish Züri» aufgetaucht ist, zeigt, wie ein Mann mit einer Kapuze einen Böller in ein Tram der Linie 8 wirft. Der Böller detonierte im Tram, Angaben zu verletzten Personen gibt es keine, schreibt die Stadtpolizei. Das Video soll am 1. August am Bellevue entstanden sein, heisst es weiter.

Ein VBZ-Sprecher sagt gegenüber 20 Minuten: «Dies ist eine verantwortungslose, fahrlässige Aktion.» Eine Anzeige haben die VBZ aber noch nicht gestellt, das Tram habe den Vorfall unbeschädigt überstanden.

Beim Instagramkanal «Szene ish Züri» handelt es ich um das Zürcher Pendant zu jenem Winterthurer Kanal, der vergangene Woche durch Facebook gesperrt wurde.

gvb