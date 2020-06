Anti-Rassismus-Demonstration in Zürich – Unbewilligte Demonstration in Zürich In der Stadt Zürich haben sich hunderte zu einer unbewilligten Demonstration gegen Rassismus versammelt. Die Stadtpolizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Stefan Bill

Am Samstagnachmittag um circa 14 Uhr versammelten sich viele Personen an der Bahnhofstrasse. Von dort bewegte sich der Umzug, der gemäss Augenzeugen mehrere hundert Leute umfassen soll, in Richtung Stauffacher. Die Polizei begleitet die nicht bewilligte Demonstration und tolerierte eine Kundgebung auf der Kasernenwiese. Die Wiese leerte sich gegen 16 Uhr wieder und die Stadtpolizei toleriert keine weitere Demonstration oder Kundgebung, wie sie auf Twitter schreibt.

Wegen der Demo ist der Betrieb der Tramlinien 3,4 und 15 unterbrochen oder ganz eingestellt, teil VBZ ebenfalls auf Twitter mit.