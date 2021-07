Corona in Grossbritannien – Und alle denken: «Nicht schon wieder!» Nach der Aufhebung des Lockdown werden in England rekordhohe Neuinfektionszahlen erwartet. In den Supermärkten leeren sich mancherorts bereits die Regale – wie zu Beginn der Pandemie. Peter Nonnenmacher

Bitte um Geduld: Wo Lebensmittel im Regal sein sollten, steht ein Schild in einem Londoner Supermarkt (22. Juli 2021). Foto: Justin Tallis (AFP)

Eine junge Kundin, das Kind im Schlepptau, seufzt im kleinen Lebensmittelladen unten an der Ecke. «Nicht schon wieder! Da fehlt es ja erneut an allem Möglichen – wie zu Beginn der Pandemie.» Ein Rentnerpaar berichtet aufgeregt, im Iceland-Laden, ein Stück weiter, stünden bereits ganze Regale leer, der Nachschub sei ins Stocken geraten. Und bei Tesco müssten sie demnächst, weil es an Personal fehle, die Öffnungszeiten reduzieren.

«Sorry», zuckt Jane, unsere Verkäuferin, mit den Achseln. «Wir tun unser Bestes. Aber zu viele von uns hier im Laden, und von unseren Lieferanten, sind gepingt worden in letzter Zeit.»