Coronavirus in der Super League – Und alles wegen einer Busfahrt? Mit neun positiven Corona-Fällen bringt der FC Zürich den Liga-Betrieb in Gefahr. Für SFL-Präsident Heinrich Schifferle ist der Meisterschaftsabbruch aber weit entfernt. Peter Birrer , Ueli Kägi , Marco Keller

Der FC Zürich hat die Super League in Schieflage gebracht. Alamy Stock Photo

Am Samstagabend ist gespielte Normalität. Der FCB empfängt YB. Spitzenduell. Sieben Runden vor Schluss. Basel führt 3:0. YB ­gelingen die Treffer zum 3:2. Und YB kann in der 95. Minute auch noch zum Penalty anlaufen. Sulejmani tut es – und schiesst so schwach, dass FCB-Goalie Omlin den Ball problemlos halten kann.