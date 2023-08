Ehemaliger Winterthur-Trainer kehrt zurück – «Und beim Rauslaufen nach links» Auf der Schützenwiese hat Bruno Berner mit dem FCW den Ligaerhalt gefeiert, dann zog er zu seinem Jugendclub GC Zürich. Nun kehrt er zurück und sagt: «Es ist ein besonderer Match.» Gregory von Ballmoos

Bruno Berner auf der Bank von GC. Er diskutiert mit Aurélien Mioch, den er aus Winterthur mitnahm. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Angespannt sei er, sagt Bruno Berner bei der Pressekonferenz von GC am Donnerstagmittag. Angespannt, weil die Trennung vom FCW, auf den er am Samstag trifft, noch ganz frisch sei. Angespannt, weil es die erste Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte ist. «Beim Rauslaufen muss ich nach links, statt nach rechts auf die Trainerbank», sagt er. Vier Journalisten – das sind mehr als normal – sind zur Pressekonferenz auf den GC-Campus in Niederhasli gekommen, die eher eine lockere Gesprächsrunde ist. Berner im schwarz-grauen GC-Tenü sitzt mit im Kreis und beantwortet die Fragen.