Harmonium in Oberstammheim – Und dann beschloss sie, ein 140 Jahre altes Instrument zu lernen Als sie 72 wurde, setzte sich Ruth Zihler doch noch an das Harmonium ihres Vaters. Es steht nun im Alterszentrum Stammertal und wird von der Musikschule und dem Orgelverein genutzt. Gabriele Spiller Madeleine Schoder Fotos

Ruth Zihler (l.) nimmt bei Andrea Schefer Musikunterricht am Harmonium. Foto: Madeleine Schoder

Mehrmals am Tag setzt sich Ruth Zihler in Ossingen an ihr Harmonium, ein seltenes Tasteninstrument, und spielt ein Stück. Zurzeit ist es das «Andante grazioso» von Mozart. «Das Harmonium gehörte meinem Vater», erzählt sie, «er hat jeden Tag darauf gespielt.» Eigentlich bekam ihre Schwester, eine von drei älteren Geschwistern, in ihrer Jugend Unterricht; die Harmoniumlehrerin kam zu ihnen ins Haus. «Ich wollte nie», sagt die 72-Jährige und lacht, «man hat ja nicht das gemacht, was der Vater machte.»