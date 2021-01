Eishockey: Swiss League – Und dann funktioniert das Klotener Powerplay doch noch Wieder einmal tut sich der EHC Kloten gegen ein Farmteam schwer. Doch im letzten Drittel schiesst er drei Tore zum 5:3-Sieg gegen die GCK Lions. Roland Jauch

Ein Sieg, mehr aber nicht: Klotens Trainer Per Hanberg konnte nicht ganz zufrieden sein. Foto: Leo Wyden

Wo war die Struktur, wo war die Linie? Manchmal hatte man das Gefühl, die Spieler des EHC Kloten waren ziemlich wirr unterwegs. Durchaus in guter Absicht, aber sie waren beinahe schon hyperaktiv. Und nicht immer sehr konzentriert. Es begann mit einem Fehler Jorden Gählers in der ersten Minute, es setzte sich fort mit einem Fehler Gählers, der den GCK Lions noch den Ausgleich zum 2:2 bescherte. Aussetzer hatten auch andere.

Sie blieben am Ende doch noch ohne Folgen, weil die GCK Lions zweimal zu viele Spieler auf dem Feld hatten und einmal Ryan Hayes gar übereifrig einem Gegner die Beine stellte. In doppelter Überzahl gelang der ersten Powerplayformation ausser Fehlpässen nichts, die zweite sorgte dann für mehr Druck. Und Eric Faille setzte ein Zuspiel von Dominic Forget aus spitzem Winkel ins Tor zum 3:2. Dann hatten die GCK Lions wieder einen Spieler zuviel auf dem Eis, es war die Reihe an Robin Figren zum 4:2. Der Schwede steht bei 24 Toren, Andri Spiller inzwischen auch schon bei 18. Er schoss das letzte Klotener Überzahltor des Abends.