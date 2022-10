In der Handballwelt zählt er zu den Grossen. Seit Sommer ist der Spanier Viran Morros der Abwehrchef von Pfadi Winterthur. Der Welt- und Europameister spricht über prominente Teamkollegen, spanisches Essen, seinen Antrieb und seinen Wert.

Viran Morros in Winterthur

Er fühlt sich wohl in der Axa-Arena: Nach Barcelona, Paris und Berlin spielt Viran Morros jetzt in Winterthur Handball.

Sie möchten für Pfadi viel Gutes tun und happy bleiben. Das sagten Sie an der Teampräsentation. Wie happy sind Sie nach bald drei Monaten in Winterthur?

Wirklich glücklich, bisher ist alles gut. Ich habe mich in der Gruppe sehr schnell wohl gefühlt. Am Anfang haben mir alle geholfen, es war deshalb ziemlich einfach. Ich musste mich schon oft an eine neue Umgebung anpassen. Ich bin eine offene, easy Person. Das hilft mir, mich schnell zurechtzufinden.