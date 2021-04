Kloten legt im Final vor – Und dann taucht plötzlich Kindschi auf Der Playoff-Final der Swiss League zwischen Kloten und Ajoie hat auch auf dem Spielfeld begonnen – mit einem 5:2 für den EHC. Roland Jauch

Simon Kindschi (47) erzielte das 4:2 und bereitete das 3:2 vor. Fabian Ganz, Dario Meyer und Robin Figren gratulieren. Foto: Leo Wyden

Auf das Vorgeplänkel und die Aufregung um einen Vertrag des Ajoie-Duos Hazen/Devos in Kloten (im Falle eines Aufstiegs der Zürcher) folgte endlich der Start der Finalserie in der Swiss League zwischen den beiden besten Teams der zweithöchsten Liga auf dem Eis. Und dabei war von den Pruntruter Kanadiern nur Philip-Michaël Devos, denn Jonathan Hazen fehlte. Fehlte erneut. Er hatte sich in Spiel 4 der Halbfinalserie gegen Langenthal eine Knieverletzung zugezogen. Nichts Gravierendes, hiess es. Aber Hazen fehlte nun immerhin schon drei Spiele.

Doch das hinderte Ajoie nicht daran, einen optimalen Start in Kloten zu erwischen. Nach 68 Sekunden führten die Pruntruter bereits 1:0, Kloten war nicht in der Lage gewesen, die Scheibe einigermassen geordnet aus dem Drittel zu bringen. Es folgten nicht gerade Playoff-übliche Minuten. In der vierten Minuten bereits glich Füglister mit dem ersten Abschlussversuch Kloten aus. Und da es in der Swiss League keine Coach’s Challenge gibt, um ein mögliches Offside zu überprüfen, wurde das erste Playoff-Tor Füglister Tatsache.