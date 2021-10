Rhetorikclub in Winterthur – «Und der Oskar geht an ähm» Schulvorträge, Hochzeitstoasts, Trauerreden. Weil das Leben ab und zu eine Ansprache verlangt, üben die Mitglieder des Rhetorikclubs jeden zweiten Montag für den Ernstfall. Delia Bachmann

Christian Fehr erzählt bei seiner Eisbrecher-Rede von seinen Lebensstationen, die er auf dem Flipchart zum Herz verbindet. Foto: Roger Hofstetter

«Wir gehen raus aus der Komfortzone und machen es uns dort komfortabel», begrüsst Monika Brechbühler die Mitglieder und Gäste des Rhetorikclubs Winterthur. Das Klassenzimmer der Wirtschaftsschule KV Winterthur ist an diesem Montagabend bis auf zwei Pulte besetzt. Drei Personen nehmen per Zoom am Treffen teil. Sie alle sind gekommen, um eine Rede zu halten oder wenigstens zu hören.