Rheinbrücke bei Flaach – Und die Brücke wanderte flussaufwärts – im Zeitlupentempo Am Wochenende wurde die alte Rüdlingerbrücke bei Flaach verschoben. Während des Baus der neuen Brücke über den Rhein dient sie als Umleitung. Markus Brupbacher

Aufnahme vom Samstagnachmittag: Die alte Rheinbrücke zwischen Flaach ZH und Rüdlingen SH ist am neuen Ort angekommen. Foto: Madeleine Schoder

Schwere Dinge bewegen sich in der Regel langsam. So auch die circa 750 Tonnen schwere Rüdlingerbrücke bei Flaach, die am Samstag rund 16 Meter flussaufwärts verschoben wurde, um Platz für die neue Brücke zu machen. Die alte Rheinbrücke dient während der Bauarbeiten als Umleitung. «Die Brücke wird sich etwa 3 Meter pro Stunde bewegen», hatte die kantonale Baudirektion im Vorfeld der Verschiebeaktion mitgeteilt. Umgerechnet bewegte sich der Stahlkoloss also 0,83 Millimeter pro Sekunde – mit einer Langsamkeit, die von Auge kaum wahrzunehmen ist.