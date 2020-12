Börsen im Krisenjahr 2020 – Und die Kurse sollen weiter steigen Die Börsen blieben von der schweren Wirtschaftskrise im laufenden Jahr weitgehend verschont. Warum Analysten eine Fortsetzung des Aufwärtstrends erwarten. Markus Diem Meier

Von der Corona-Krise war an der Börse im ablaufenden Jahr nicht viel zu spüren: Aktienhändler in Südkorea. Foto: Jeon Heon-Kyun (Keystone)

Die Börsen jubeln. In Deutschland erreichte der Leitindex DAX im laufenden Handel am Montagmorgen den höchsten Stand in seiner Geschichte. Der SMI in der Schweiz legte bis zum Nachmittag mehr als 1,6 Prozent zu. Der aktuelle Grund: Donald Trump hat das Gesetz nun doch unterzeichnet, das eine rasche Hilfe für viele von der Krise getroffene Amerikaner ermöglicht. Mit der Unterschrift wird vor allem verhindert, dass Millionen von Amerikanern keine weitere Arbeitslosenunterstützung erhalten. Das Hilfspaket ist das Ergebnis eines hart erkämpften Kompromisses zwischen den beiden führenden Parteien der USA.