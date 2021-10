Ski-Auftakt in Sölden – Und Gut-Behrami trägt Maske – als Einzige des ganzen Schweizer Teams Der Weltcupzirkus trifft sich zum frühen Stelldichein im Ötztal. Die 3-G-Regel verleitet zu Freiheiten – nicht alle nehmen sie wahr. René Hauri

Sie gibts nur mit Maske: Lara Gut-Behrami. Gian Ehrenzeller (Keystone)

In Sölden hält gerade so etwas wie Normalität Einzug. Die Ski-Fans reisen dieser Tage ins Halligalli-Dörfchen im Ötztal für die zwei Riesenslaloms vom Samstag und Sonntag, denen sie in diesem Jahr wieder beiwohnen dürfen. Und rechtzeitig zum Auftakt in den Weltcupwinter öffnen auch die Restaurants ihre Türen. Wie in die Einkaufsläden, die keine Esswaren anbieten, kommt in Österreich zwar nur hinein, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann. Dafür herrscht kaum mehr irgendwo Maskenpflicht.

Ziemlich unbeschwert ist es auch an diesem Donnerstag, als die Schweizerinnen in einem Raum reden, in dem es nach abgestandenem Zigarettenrauch riecht, wogegen die frische Luft kämpft, die durch die offen stehenden Fenster strömt. Trainer, Athletinnen, sie alle erscheinen maskenlos, auch im Skizirkus gilt die 3-G-Regel. Hinzu kommt, dass sie sich alle drei Tage einem PCR-Test unterziehen müssen, egal, ob sie geimpft sind oder nicht. Bezahlt werden diese von den nationalen Skiverbänden, «106 Franken pro Test», sagt Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor – es kommt über den Winter eine ordentliche Summe zusammen. Der Gegenwert: ein Stück Freiheit.