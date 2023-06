Mamablog: Serie «5913 Miles» – «Und, habt ihr euch schon eingelebt?» Auf diese Frage hat unsere ausgewanderte Autorin bislang noch keine überzeugende Antwort gefunden – und überlegt, ob das überhaupt das Ziel sein soll. Jacqueline Krause-Blouin

Ist das «Einleben» wirklich ortsgebunden? Unsere Autorin hinterfragt den Begriff mit all seinen Facetten. Fotos: Privat

Seit wir ausgewandert sind, wurde ich nichts so oft gefragt wie: «Habt ihr euch schon eingelebt?» Um ehrlich zu sein, habe ich darauf bisher noch keine richtig überzeugende Antwort gefunden. Ich sage dann meistens so was wie «Joah, ist ganz schön viel, aber auch spannend, irgendwie lebendig so ausserhalb der Komfortzone und so».