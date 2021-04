Vorwürfe gegen Filmproduzent – «Und jetzt hol mir eine neue Kartoffel» Scott Rudin gehört zu den mächtigsten Hollywood-Produzenten, aber auch zu den ausfälligsten. Nach einer grossen Recherche entschuldigt er sich. Pascal Blum

Scott Rudin ist einer von 16 Menschen auf der Welt, die zum sogenannten EGOT-Club gehören. Das sind Produzenten oder Künstler, die einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony gewonnen haben. Foto: Getty Images, AFP

Man kann einen anderen Menschen wie eine «heisse Kartoffel» fallen lassen. Aber was bedeutet es, wenn man ihm eine «baked potato» hinterherwirft?

Es heisst, dass man das Pech hat, mit Scott Rudin zusammenzuarbeiten. Rudin ist Film- und Broadway-Produzent mit nicht weniger als 23 Oscar-Siegen (unter anderem «No Country for Old Men» der Coen-Brüder) und 17 Tony-Awards (etwa «The Book of Mormon»). 2018 soll er einem Assistenten eine Kartoffel nachgeworfen haben, weil dieser nicht wusste, weshalb sich ein Mitarbeiter des Indie-Verleihs A24 in der Lobby von Scott Rudin Productions aufhielt. «Finde das heraus und besorg mir eine neue Kartoffel», soll er gebrüllt haben.