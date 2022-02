Winterthur feiert die «Normalität» – Und jetzt Party! Am Samstag öffneten die grossen Clubs in Winterthur zum ersten Mal seit Monaten wieder. Das Protokoll einer langen Partynacht. Gregory von Ballmoos Madeleine Schoder Fotos

Der DJ spielt Party-Klassiker, der Tanzboden bebt – Winterthur hat seine Partys wieder. Madeleine Schoder

Erster Samstag nach dem «Freedom-Day». Erster Abend ohne Corona-Massnahmen in den Winterthurer Clubs. Ein eisiger Wind bläst über den Parkplatz zwischen Bolero und Salzhaus. Trotzdem bilden sich vor dem Bolero und dem Salzhaus bereits vor Mitternacht lange Schlangen. Es geht wieder etwas an der Winterthurer Partymeile. Das Bolero feiert das Reopening 3.0 und auch das Salzhaus öffnete am Samstag seine Türen zum ersten Mal nach einer langen Pause.