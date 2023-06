Bislett Games in Norwegen – Und jetzt rockt er als erster Schweizer auch die Diamond League Simon Ehammer triumphiert in Oslo mit 8,32 m im Weitsprung – erst einmal sprang er weiter. Monica Schneider

Simon Ehammer entscheidet die Weitsprung-Konkurrenz für sich. Foto: Terje Pedersen (AFP)

WM-Bronze im Weitsprung, EM-Silber im Zehnkampf – und jetzt feiert Simon Ehammer in seiner immer noch jungen Karriere bereits seinen ersten Sieg in der Diamond League, der höchsten Wettkampfserie der Leichtathletik. Das ist vor ihm noch keinem Schweizer gelungen – ein weiterer Eintrag in die Bücher also.

Ehammer startete im Bislett-Stadion in Oslo zwar mit einem Nuller, im zweiten Sprung gelang ihm aber der Flug auf 8,32 m, dem später niemand mehr etwas entgegenzusetzen hatte. Erstmals bezwang der Appenzeller auf dieser Ebene auch Olympiasieger Miltiadis Tentoglou, der mit 8,21 m hinter dem Amerikaner Marquis Dendy (8,26 m) Dritter wurde.

Ehammer gelang nicht nur der erste Coup, sondern auch der zweitweiteste Sprung seiner Karriere. Nur in Götzis im vergangenen Jahr war er noch weiter gesprungen. Im Interview mit SRF sagte er: «Dass ich konkurrenzfähig bin, wusste ich wegen dieses 8,45-m-Satzes damals. Es ist wunderschön, dieser Sieg war ein grosses Ziel. Und dass ich ihn mit einer Leistung über 8,20 m erreicht habe, ist sehr cool.»

Und jetzt der Zehnkampf

Ehammer zeigte damit und der konstanten Serie in Paris eine eindrückliche Reaktion auf seine drei Nuller in Götzis. Er sagte sogar: «Es fiel mir heute um Welten leichter als in Paris. Ich hatte zwar beim ersten Sprung noch Schwierigkeiten beim Anlauf, das korrigierten wir aber. Und ich fühlte: Die Sicherheit ist da.» Dass der letzte Versuch, um Zentimeter übertreten, in die Nähe seiner Bestleistung gegangen war – machte ihn zuversichtlich. «Ich habe es in den Beinen.»

Ehammer reist am Freitag heim und direkt weiter nach Basel, wo er an diesem Wochenende nachholen will, was er in Götzis verpasst hat. Der 24-Jährige absolviert im Rahmen der Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften seinen ersten Zehnkampf der Saison. Cheftrainer René Wyler wünscht sich primär einen «soliden» Wettkampf, für das Erreichen der Olympialimite von 8460 Punkten (8 unter seiner Bestleistung) sei später noch Zeit.

Das Ende des traditionell stimmungsvollen Meetings war dann den einheimischen Stars vorbehalten: Hürden-Weltrekordhalter Karsten Warholm rauschte in 46,52 Sekunden, der viertbesten Zeit je um die Bahn und demonstrierte, dass in dieser Saison wieder mit ihm zu rechnen ist. Über 1500 m sprintete auch Jakob Ingebrigtsen zum Europarekord: In 3:27,95 bezwang er die gesamte Weltelite und verbesserte sich um 37 Hundertstel.

Erneut nur Zuschauer war Dominic Lobalu. Wie bereits in Florenz (über 1500 m) war der im Südsudan geborene und für den LC Brühl startende Läufer in Oslo (über 5000 m) gemeldet – und musste wegen muskulären Problemen verzichten. Das 5000-m-Rennen endete mit einem zeitgleichen Duo: In 12:41,73 liefen Yomif Kejelcha (ETH) und Jacob Kiplimo zeitgleich Brust an Brust ins Ziel. Nur vier waren je schneller.

Monica Schneider ist seit 1995 Redaktorin im Ressort Sport und begleitet Leichtathleten und viele andere auf dem Weg an Olympische Spiele. Sie ist zudem als Blattmacherin für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

