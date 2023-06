Bergläufer aus Winterthur – Und plötzlich ist er Weltmeister Nino Freitag gewann an den Offroad-Weltmeisterschaften in der Teamwertung der Junioren Gold. Für den 18-jährigen Winterthurer ist das immer noch «unglaublich». Jörg Greb

Lassen sich als Offroad-Weltmeister feiern: Der Winterthurer Nino Freitag (rechts), Matthieu Bührer (Mitte) und Loic Berger haben allen Grund zum Lachen. Foto: Sandro Anderes (Swiss Athletics)

Das war die Krönung: WM-Gold mit dem Team im Classic-Berglauf bei den U-20 eroberten Matthieu Bührer, Loic Berger und Nino Freitag am Schlusstag der 2. Offroad-WM. Mit dem sechsten Medaillengewinn der sehr erfolgreichen Schweizer Delegation an diesen Titelkämpfen in Österreich sorgte das Trio für einen letzten Glanzpunkt. Und Nino Freitag staunte: «Hätte mir Anfang Jahr jemand einen solchen WM-Gold-Lauf prognostiziert, ich hätte ihn für einen Träumer erklärt.» Um einen grossartigen Erfolg handelt es sich für den 18-jährigen Winterthurer.

Und das Ergebnis hatte nicht zu tun mit Zufall. Es war nicht knapp und nicht glücklich. Um eine klare Sache handelte es sich. Mit den Rängen 3 (Matthieu Bührer), 7 (Loic Berger) und 8 (Nino Freitag) verfügte das Schweizer Team über das klar tiefste Total der drei Bestplatzierten. Ausgeglichenheit, hohe Ambitionen und klug eingeteilte Rennen auf dem 7,5 km langen Stadt-Rundkurs mit 375 Höhenmetern schafften die Basis.

Die E-Mail des Nationaltrainers

Für Nino Freitag hat der Erfolg eine eher kurze Vorgeschichte. Er, der Quereinsteiger (vom Unihockey), der Ende März bereits mit seinem dritten Rang an der 10-km-Strassenlauf-Schweizer-Meisterschaft für Aufsehen gesorgt hatte, hatte diese Weltmeisterschaften nicht auf dem Radar. Das änderte eine E-Mail von Nationalcoach Gabriel Lombriser. Am 23. April fragte dieser an, ob er sich nicht beim Schweizer Qualifikationsrennen um diese WM beteiligen wolle. Auf sich aufmerksam gemacht hatte Freitag mit seinen starken (Cross-)Resultaten im Winter.

Schnell unterwegs: Nino Freitag verhilft mit einer starken Laufzeit dem Schweizer Team an der 2. Offroad-WM in Österreich zum Triumph. Foto: Sandro Anderes (Swiss Athletics)

Als Zweiter hinter Bührer empfahl sich Nino Freitag im Testrennen nachhaltig. Sodann erhielt er eine Einladung fürs WM-Vorbereitungs-Trainingslager mit Swiss Athletics. Am WM-Standort machte er technisch und physisch weitere Fortschritte. Dass daraus aber ein internationaler Vollerfolg resultieren würde, hatte er niemals erwartet.

Saisonplanung neu ausrichten

Vor dem Rennen waren sich die drei Nachwuchsläufer bewusst, dass etwas drinliegt – falls jeder seine Leistung erbringt. Mitgespielt hat auch, dass sich Bührer, Berger und Freitag hervorragend verstehen. «Von zwei Superkollegen» spricht Freitag – trotz der sprachlichen Barrieren. Während der Freiburger Bührer – er ist der Sohn der beiden früheren OL-Weltmeister Tom Bührer und Marie-Luce Romanens – perfekt auf Deutsch und Französisch unterwegs ist, spricht Berger (Sohn von Ex-OL-Aushängeschild Alain Berger) ausschliesslich Französisch. Freitag sagt dazu: «Mit Händen und Füssen verstanden wir uns.» Und die schnellen Beine und der Sport sorgten für einen weiteren gemeinsamen Nenner.

Den Berglauf hatte Nino Freitag ursprünglich nicht in die Saisonplanung integriert. Wie es nun genau weitergehen soll, ist darum noch offen. Alles deutet aber darauf hin, dass nun die ursprüngliche Absicht wieder ins Zentrum rückt: mittels fordernder Bahnrennen die Schnelligkeit und das Stehvermögen optimieren. Nino Freitag wird die Schweizerischen Vereinsmeisterschaften mit der LV Winterthur und die Schweizer Bahn-Nachwuchs-Meisterschaften im September ansteuern. Zu berücksichtigen hat er dabei einen Trainingsunterbruch im Sommer – mit dem militärischen Vorkurs zum Fallschirmaufklärer (2 Wochen) und den Ferien (3). Um eine Herausforderung handelt es sich, die ihn wenig aus der Ruhe bringt.

