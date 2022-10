Baustelle im Flaachtal – Und plötzlich klaffen Löcher im Platz der Kläranlage Wasser schwemmte Teile des Untergrunds der Kläranlage in Flaach aus. So bildeten sich Hohlräume, der Boden sackte ab und Löcher entstanden. Ein Rundgang. Markus Brupbacher

Klärmeister André Wiesendanger zeigt, wie tief eine Absenkung im Asphalt ist. Im Hintergrund ist das grösste Loch auf dem Gelände der Kläranlage zu sehen, das zusätzlich ausgebaggert wurde. Foto: Roger Hofstetter

Der schwarze Asphalt ist an vielen Stellen uneben, und er hat Risse. Sogar Löcher klaffen im Platz zwischen den Klärbecken der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Flaach. Vor etwa drei, vier Jahren begann sich das Gelände an mehreren Stellen sichtbar zu senken. «Zuerst war es nur eine leichte Senkung, in der sich das Regenwasser sammelte», erzählt Klärmeister André Wiesendanger vor Ort.