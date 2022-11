Pfadi siegt in Thun – Und plötzlich läuft es wieder Die Handballer von Pfadi Winterthur lassen in Thun nichts anbrennen und setzen sich 35:28 durch. Der siebte Feldspieler und die Abwehr waren zu gut. Urs Stanger

Stark am Kreis: Eduardo Mendonça erzielte sechs Tore bei Pfadis Sieg in Thun. Foto: Enzo Lopardo

Die Winterthurer hatten Anfang November zähe zwei Wochen hinter sich: das enttäuschende Aus im Europacup, die Niederlage in Bern, der knappe Sieg in Basel. Mittlerweile aber läufts wieder rund. So, wie es in den ersten zwei Monaten der Saison der Fall war.